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Спорт22 июля 2022 6:51

Футболистка «Чертаново» рассказала, что Сергей Пиняев из «Крыльев» выбыл на полгода

Сейчас игрок находится в больнице под наблюдением медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
У Сергея Пиняева выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс

У Сергея Пиняева выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Появилась информация о сроках восстановления нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Предполагается, что игрок выбыл примерно на шесть месяцев. Об этом в эфире «Матч Премьер» рассказала знакомая молодого человека — футболистка «Чертаново» Дарья Новик.

— Я спросила у Сергея, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию. Вернется примерно через полгода, — поделилась спортсменка.

По словам Дарьи Новик, нападающий самарского клуба сможет в дальнейшем играть. Он пообещал вернуться еще сильнее.

Напомним, 17-летнего Сергея Пиняева госпитализировали в Клиники СамГМУ. Он попал в больницу после тренировки, где почувствовал недомогание. Медики диагностировали у игрока левосторонний спонтанный пневмоторакс. Ему уже назначили необходимое лечение.