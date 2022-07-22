Футболистка «Чертаново» рассказала, что Сергей Пиняев из «Крыльев» выбыл на полгода

У Сергея Пиняева выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Появилась информация о сроках восстановления нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Предполагается, что игрок выбыл примерно на шесть месяцев. Об этом в эфире «Матч Премьер» рассказала знакомая молодого человека — футболистка «Чертаново» Дарья Новик.

— Я спросила у Сергея, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию. Вернется примерно через полгода, — поделилась спортсменка.

По словам Дарьи Новик, нападающий самарского клуба сможет в дальнейшем играть. Он пообещал вернуться еще сильнее.

Напомним, 17-летнего Сергея Пиняева госпитализировали в Клиники СамГМУ. Он попал в больницу после тренировки, где почувствовал недомогание. Медики диагностировали у игрока левосторонний спонтанный пневмоторакс. Ему уже назначили необходимое лечение.