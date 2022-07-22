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Общество22 июля 2022 6:56

Самарский блогер показал самых красивых девушек на набережной

Появилась видео-прогулка
Алена ПРОВКИНА
Жители проводят время на красивой набережной. Фото: скриншот видео

Жители проводят время на красивой набережной. Фото: скриншот видео

Для жителей Самарской области давно не секрет, что самые красивые девушки живут в 63 регионе. Городской блогер Евгений Щекин поделился видео-прогулкой по набережной реки Волга.

Жители и гости региона часто проводят время на главной достопримечательности областной столицы. Судя по видео, большинство горожан и туристов вышли на прогулку в солнечный час. К сожалению, в ближайшее время застать жаркую погоду не получится.

Напомним, что синоптики предупредили жителей о дожде и грозах в предстоящие выходные. Самарцы смогут отдохнуть от июльского зноя.