В Самарской области проведут рейды на дорогах с 22 по 24 июля

Пьяным водителям уделят особое внимание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усилят контроль в выходные дни. С 22 по 24 июля в регионе пройдут масштабные рейды.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, госавтоинспекторы уделят особое внимание нарушителям на дорогах, особенно водителям, севшим за рель в нетрезвом виде. В рейдах, по традиции, задействуют, максимальное количество сотрудников, в том числе руководство.

Напомним, что водителей за пьяную езду ждет штраф в 30 тысяч рублей и временное лишение прав. При повторном нарушении, автолюбителям грозит уголовная ответственность.