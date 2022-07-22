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Происшествия22 июля 2022 8:00

В Самаре девушка-водитель на скорости врезалась в автомобиль пенсионеров

Пострадал пассажир отечественной легковушки
Алена ПРОВКИНА
Девушка превысила скорость. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Девушка превысила скорость. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кировском районе Самары девушка на иномарке «влетела» в автомобиль пенсионера. Автолюбительница превысила скорость.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, утром, 21 июля 2022 года, в 08:25 девушка на автомобиле «Mercedes-Benz» ехала по проспекту Кирова. Автолюбительница выбрала небезопасную скорость и врезалась в отечественную машину «ВАЗ-2110». Легковушкой управлял 76-летний мужчина.

Из-за столкновения пострадала женщина-пассажир «ВАЗ-2110». Бригада скорой помощи доставила пенсионерку в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.