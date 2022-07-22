Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июля 2022 8:30

В Самарской области четыре подростка разрисовали электричку

Злоумышленников задержали
Алена ПРОВКИНА
Подростки разрисовали электрички

Подростки разрисовали электрички

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области в парке поездов станции Сызрань-1 подростки разрисовали электричку. Дети гуляли вдоль путей без присмотра взрослых

По данным Сызранского ЛО МВД России на транспорте, известно, что четыре подростка, в возрасте 15 и 16 лет, разрисовали два вагона электрички «Сызрань-1 – Самара». Нарушителей задержали сотрудники правоохранительных органов. Ребята признались, что разрисовывали вагоны с друзьями.

Подростки познакомились в социальных сетях и договорились встретиться у железной дороги, чтобы разрисовать электропоезд и сделать фотографию. Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних провели беседы, на родителей возбудили административные дела.