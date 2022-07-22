В Самарской области четыре подростка разрисовали электричку

Подростки разрисовали электрички Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области в парке поездов станции Сызрань-1 подростки разрисовали электричку. Дети гуляли вдоль путей без присмотра взрослых

По данным Сызранского ЛО МВД России на транспорте, известно, что четыре подростка, в возрасте 15 и 16 лет, разрисовали два вагона электрички «Сызрань-1 – Самара». Нарушителей задержали сотрудники правоохранительных органов. Ребята признались, что разрисовывали вагоны с друзьями.

Подростки познакомились в социальных сетях и договорились встретиться у железной дороги, чтобы разрисовать электропоезд и сделать фотографию. Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних провели беседы, на родителей возбудили административные дела.