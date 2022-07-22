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Происшествия22 июля 2022 8:54

В Самаре пьяный водитель лишится моторки из-за долгов

Мужчина не выплачивает штрафы
Алена ПРОВКИНА
Моторную лодку нарушителя арестовали

Моторную лодку нарушителя арестовали

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре сотрудники дорожной полиции задержали водителя на дороге. Тот вел себя вызывающе и нетвердо стоял на ногах.

Правоохранители предложили автолюбителю пройти тест на медицинское освидетельствование, но нарушитель срывал процесс. Сотрудники ГИБДД составили протокол и выписали штраф, а также временно лишили водителя прав, об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Нарушитель игнорировал требования и не выплачивал штраф. Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Моторную лодку должника арестовали. Мужчине необходимо выплатить штраф, иначе водный транспорт отправят на реализацию.