В Самаре пьяный водитель лишится моторки из-за долгов

Моторную лодку нарушителя арестовали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре сотрудники дорожной полиции задержали водителя на дороге. Тот вел себя вызывающе и нетвердо стоял на ногах.

Правоохранители предложили автолюбителю пройти тест на медицинское освидетельствование, но нарушитель срывал процесс. Сотрудники ГИБДД составили протокол и выписали штраф, а также временно лишили водителя прав, об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Нарушитель игнорировал требования и не выплачивал штраф. Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Моторную лодку должника арестовали. Мужчине необходимо выплатить штраф, иначе водный транспорт отправят на реализацию.