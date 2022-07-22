Балки перекрытий футбольного манежа у «Солидарность Арены» в Самаре начнут укладывать в августе 2022

Спортобъект планируют сдать в 2023 году / Фото: правительство Самарской области

Стало известно, как продвигается строительство крытого футбольного манежа у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре. При возведении объекта рабочие столкнулись с рядом серьезных проблем, но сейчас они решены. Скоро там начнется монтаж 100-метровых балок перекрытий. Их разместят на высоте 35 метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Проблемы в первую очередь были связаны с поставками металла, с его удорожанием. Кроме того, из-за сложности конструкции нужно было привлекать сверхтяжелые краны. Сегодня эти вопросы решены. Сегодня от подрядчиков требуется одно — ускорение темпов работ, — отметил председатель регионального кабмина Виктор Кудряшов.

Планируется, что в ближайшее время строители начнут монтировать балки перекрытий. Власти надеются, что первые из них появятся на объекте уже в конце августа — начале сентября. Сдача крытого футбольного манежа намечена на 2023 год.

В манеже сделают поле с искусственным покрытием размером 105х68 метров и трибуны на 500 мест. Также предусмотрен административный корпус с раздевалками, центром управления, комментаторскими, тренажерным и конференц-залом. В спортобъекте будут проводить футбольные матчи и тренировки различных команд.