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Общество22 июля 2022 9:44

В Сызрани ССК подключила к электроснабжению строящиеся очистные сооружения

Сетевая компания стала участником нацпроекта «Экология»
Максим ВЕБЕР
Очистные сооружения будут получать бесперебойное питание от двух независимых источников.

Очистные сооружения будут получать бесперебойное питание от двух независимых источников.

В поселке Новокашпирский в Сызрани строящиеся канализационные очистные сооружения подключили к электричеству. Работы провело АО «Самарская сетевая компания» в рамках приоритетного проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Для этого компания проложила от подстанции 35/6 кВ «Новокашпирская» до вновь установленной современной подстанции 6/0,4 кВ две кабельные линии протяженностью более километра. В результате очистные сооружения будут получать бесперебойное питание от двух независимых источников.

Кроме того, Самарская сетевая компания капитально отремонтировала ячейки на «Новокашпирской» подстанции: обновила масляные выключатели, установила новые токовые реле, провела полную проверку работы цепей управления, защиты и сигнализации. Проведенные ССК работы позволят социально значимому очистному предприятию работать бесперебойно и сохранять здоровой экологию Самарской области.