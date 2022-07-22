В Сызрани ССК подключила к электроснабжению строящиеся очистные сооружения

Очистные сооружения будут получать бесперебойное питание от двух независимых источников.

В поселке Новокашпирский в Сызрани строящиеся канализационные очистные сооружения подключили к электричеству. Работы провело АО «Самарская сетевая компания» в рамках приоритетного проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Для этого компания проложила от подстанции 35/6 кВ «Новокашпирская» до вновь установленной современной подстанции 6/0,4 кВ две кабельные линии протяженностью более километра. В результате очистные сооружения будут получать бесперебойное питание от двух независимых источников.

Кроме того, Самарская сетевая компания капитально отремонтировала ячейки на «Новокашпирской» подстанции: обновила масляные выключатели, установила новые токовые реле, провела полную проверку работы цепей управления, защиты и сигнализации. Проведенные ССК работы позволят социально значимому очистному предприятию работать бесперебойно и сохранять здоровой экологию Самарской области.