Самарцам рассказали, как защитить подростка от ВИЧ

​ Современные средства диагностики позволяют выявить ВИЧ на ранней стадии и начать незамедлительное лечение.

По данным 2021 года более половины детей с ВИЧ-инфекцией в России составляют подростки. Еще несколько лет назад их число было около 30%. Такой рост эксперты объясняют низкой приверженностью подростков антиретровирусной терапии. Также многие дети не обладают информацией о средствах профилактики и защиты от ВИЧ, а некоторые просто не знают о своем статусе. Подростки — особо чувствительная группа среди всех людей, живущих с ВИЧ, они испытывают дополнительную усталость от лечения из-за своего молодого организма, а также недостаточную поддержку в обществе.

Современные средства диагностики позволяют выявить ВИЧ на ранней стадии и начать незамедлительное лечение. Своевременный старт ретровирусной терапии не допустит развитие заболевания и СПИДа. Если подросток вовремя начнет лечение и будет следовать строгому графику приема препаратов, то обеспечит себе долгую жизнь, предотвратит передачу заболевания, а также сможет в будущем построить здоровую и счастливую семью.

Отдел медицинской профилактики Самарского СПИД Центра имеет многолетний опыт просветительской деятельности в сфере сохранения здоровья среди школьников, студентов ССУЗов и ВУЗов, преподавателей; в трудовых коллективах и ключевых группах населения. Возможно осуществление информационно-просветительской деятельности в режиме онлайн. Все мероприятия проводятся с учетом формата, потребностей и запросов аудитории и организаторов. Возможно проведение не только лекционного мероприятия, но и организация работы мобильного пункта анонимного экспресс-тестирования.

Оформить заявку на проведение информационно-просветительского мероприятия можно в группе Самарского СПИД-центра, а также по телефонам отделений областного СПИД-центра.