Молодой водитель из Самарской области выехал на «встречку» и врезался в легковушку

Из-за столкновения пострадала женщина. ФОТО: ГУ МВД России по региону

В городе Сызрань Самарской области 18-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречку. ДТП зафиксировали 20 июля 2022 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером молодой автолюбитель ехал на машине «Lada Priora» по улице Образцовой. Возле жилого дома парень не справился с управлением и «вылетел» на встречную полосу, где врезался в автомобиль «ВАЗ-2110».

В результате столкновения пострадала женщина-пассажир «ВАЗ-2110». Ее доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.