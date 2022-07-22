Самарские специалисты рассказали, где купить продукты по самой низкой стоимости

Жители смогут сравнить цены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты вновь провели ежедневный мониторинг минимальных цен. В областной столице рассказали, как сэкономить на продуктах.

По сообщению городской администрации на 22 июля 2022 года, выгоднее всего купить картофель в «Ленте» Железнодорожного района за 30,89 рублей/килограмм. Баранина (кроме бескостного мяса) – 270 рублей/килограмм – на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Яйца куриные – 39,99 рублей/10 штук – в «Потоке» Октябрьского района.

Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальных страницах мэрии. Проверки помогают отслеживать динамику цен.