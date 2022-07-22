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Общество22 июля 2022 10:40

В России предложили давать выходной работающим гражданам в день рождения

Инициативу озвучил депутат Госдумы Олег Матвейчев
Анастасия ФИЛАТОВА
За работающими россиянами хотят закрепить право на отдых в день рождения

За работающими россиянами хотят закрепить право на отдых в день рождения

Фото: pixabay.com

В России могут внести изменения в трудовое законодательство. Речь идет о привилегиях для именинников. За работающими гражданами в день рождения предложили закрепить право на отдых. Инициатива принадлежит депутату Госдумы от партии «Единая Россия» Олегу Матвейчеву.

Народный избранник направил в Минтруда обращение с просьбой внести в ТК РФ корректировки. Установить для граждан, которые трудятся в свой день рождения, сокращенный на один час рабочий день или смену. Также Олег Матвейчев считает, что для именинников можно ввести выходной, пишет ФАН.

Сейчас обращение депутата находится на рассмотрении. Если Минтруда одобрит инициативу, Олег Матвейчев готов сам разработать законопроект.