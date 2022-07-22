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Общество22 июля 2022 10:54

Самарцев предупредили о надвигающейся грозе вечером 22 июля 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В регионе опять дожди

В регионе опять дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о надвигающейся грозе в пятницу, 22 июля 2022 года. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайший час местами в регионе ожидаются грозы, ливень, град и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду. Отмечают, что такая погода сохранится и ночью с пятницы на субботу.

Напомним, что в выходные дни жителей предупредили о погоде в выходные дни. Аномальная жара еще не скоро вернется в регион.