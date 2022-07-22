В Самарской области в предстоящие выходные ожидается жаркая погода

На территории региона объявлен желтый уровень погодной опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные 23 и 24 июля 2022 года жителей Самарской области ждет жаркая погода. Подробности сообщили в Приволжском УГМС.

- Днем 23 и 24 июля местами по Самарской области ожидается жара до +30 градусов. Объявлен желтый уровень погодной опасности, - информируют синоптики.

Специалисты отмечают, что погода на выходных будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Согласно прогнозу, средняя температура воздуха днем 23 июля составит 25 градусов. В регионе ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Порывы северо-восточного ветра будут небольшими, примерно 5-10 метров в секунду. В воскресенье, 24 июля, характер погоды сохранится.