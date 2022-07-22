В Самарской области опрокинулся автобус с пассажирами, шесть человек пострадали

Автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. Фото: администрация Сызрани

Днем в пятницу, 22 июля, в Сызранском районе Самарской области случилась авария с участием пассажирского транспорта. Во время поездки автобус опрокинулся, шесть человек пострадали. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Согласно информации надзорного органа, автобус ехал из Сызрани в село Рамено. В салоне в этот момент находилось 15 человек. В районе поселка Взгорье транспорт съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадало несколько пассажиров.

- С места аварии были госпитализированы шесть человек, в том числе подросток. Их доставили в ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ», медработники оказывают пострадавшим необходимую помощь, - информирует областная прокуратура.

По информации администрации Сызрани, пассажиры ехали в автобусе маршрута №135. Место аварии посетил глава города Анатолий Лукиенко - он координирует работы по помощи пострадавшим. Между тем работу правоохранительных и спасательных служб контролирует прокурор Сызрани Евгений Ирха.

На месте аварии работают спасательные службы, правоохранительные органы и местные власти. Фото: администрация Сызрани

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Ей, в том числе, подвергнут компанию-перевозчика. Ход доследственной проверки также находится на контроле прокуратуры.