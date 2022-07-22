Жительница Самары обокрала извозчика, у которого провела ночь

Женщина украла портмоне водителя. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре женщина обокрала мужчину, у которого провела ночь. Потерпевший работает частным извозчиком.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 51-летний мужчина, работающий частным водителем, познакомился с девушкой-клиенткой. Во время поездки пара разговорилась. Они решили выпить и провести ночь в квартире потерпевшего. Утром водитель обнаружил, что пассажирка его обокрала.

Мужчина обратился за помощью в отделение полиции. Оказалось, женщина ранее уже была судима. Подозреваемую задержали. Она призналась, что украла портмоне у водителя и оплатила алкоголь, сигареты, фрукты и цветы. Суд признал задержанную виновной, ее приговорили к колонии на срок 1 год и 6 месяцев.