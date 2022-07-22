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Происшествия22 июля 2022 11:54

В Самаре злоумышленник украл велосипед у курьера во время обеда

Преступника задержали
Алена ПРОВКИНА
Полицейские раскрыли преступление за несколько часов. Фото: ГУ МВД России по региону

Полицейские раскрыли преступление за несколько часов. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре курьер обратился за помощью в отделение полиции. Правоохранители смогли раскрыть преступление за несколько часов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, днем курьер сообщил сотрудникам полиции о пропаже велосипеда. Его угнали прямо со складного помещения во время обеденного перерыва. Сумма ущерба превысила 16 тысяч рублей. Всем постам разослали ориентировки.

Спустя несколько часов сотрудники ППС увидели мужчину, проезжающего на схожем велосипеде. Подозреваемого доставили в отделение, где он признался, что украл имущество. Как оказалось, мужчина ранее уже был судим. Транспорт вернули владельцу, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.