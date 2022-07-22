Расчёт через аккредитив Сбера доступен на платформе электронной коммерции СИБУРа

Сбер и СИБУР в рамках развития сервисного предложения разработали решение, позволившее расширить витрину финансовых инструментов, доступных для клиентов. На платформе электронной коммерции компании (eshop.sibur.ru) в корзине встроена возможность оплаты товара через аккредитив.

Аккредитив — это финансовый инструмент, который позволяет покупателю снизить финансовые риски и сократить нагрузку на оборотные средства. Для того чтобы получить услугу, клиенту достаточно выбрать в корзине опцию оплаты через аккредитив. Необходимая информация по сделке поступит в банк, и будет выпущен аккредитив. Это избавит покупателя от необходимости заполнения заявлений и предоставления дополнительных документов. Инструмент доступен как для новых, так и для действующих клиентов СИБУРа.

Евгений Кравченко, Старший управляющий директор, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:

- Аккредитивная форма расчёта всё чаще используется в сделках на e-com-площадках и маркетплейсах. Рад, что наше бесшовное решение поможет клиентам СИБУРа делать сделки ещё быстрее и удобнее

Сергей Серебряник, Владелец продукта «Платформа электронной коммерции СИБУР»:

- Интеграция аккредитива в процесс продаж СИБУРа через платформу электронной коммерции существенно сокращает клиентский путь и позволяет клиентам компании легко и быстро подключить сервис при оформлении сделки. Это хороший пример прямого взаимодействия с финансовыми организациями для ускорения процессов и поддержки потребителей