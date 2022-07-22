В Самарской области 22 июля 2022 года заболел коронавирусом 81 человек

В Самарской области подросла суточная заболеваемость COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 22 июля 2022 года, в Самарской области выявили коронавирус еще у 81 жителя. Общее число случаев заражения теперь составляет 387 134, сообщает оперштаб.

Больше половины новых больных приходится на Самару — 43 человека. В Тольятти инфекцию подхватили 13 жителей, в Сызрани — 5, а в Волжском и Сызранском районах — по 3.

За прошедшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 24 пациента. Еще 47 человека успешно закончили лечение. За все время победить коронавирус удалось 378 223 жителям региона.

К сожалению, скончался еще один больной. Всего с начала пандемии в губернии зафиксировали уже 7 921 смерть среди пациентов с КВИ.