Дмитрий Азаров наращивает добровольческие силы Самарской области на Донбассе

Губернатор направил жителям ДНР очередную партию гуманитарной помощи / Фото: правительство СО

В пятницу, 22 июля 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в городе Снежное, который расположен на территории ДНР. Глава региона вместе командой добровольцев форсирует восстановительные работы на Донбассе.

Напомним, ранее Самарская область подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве со Снежным. В рамках него 63 регион направил в город гуманитарную помощь, добровольные бригады медиков, дорожников, строителей и коммунальщиков. Они уже два месяца посменно несут там вахту. Сейчас в населенном пункте трудятся более 100 специалистов. Они помогают в восстановлении школ, детсадов, больниц и объектов ЖКХ.

— Самарцы выполняют в ДНР важную, ответственную и благородную миссию. Работают не всегда в спокойных условиях — территория подвергается обстрелам. Для меня очень важно поддержать земляков, которые добровольно приехали восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, - поделился Дмитрий Азаров.

Сегодня губернатор вместе с депутатами Госдумы РФ Владимиром Гутеневым и Андреем Трифоновым передал жителям Снежного очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли: свыше 18 тонн продуктов, тонны питьевой воды, бытовая химия, строительные инструменты, компьютеры и оргтехника, медоборудование, а также книги. Всего — более 40 тонн. Также в город ДНР дополнительно отправили из Самарской области строительную и дорожную технику.