Железнодорожники приглашают самарцев на благотворительный забег «Достигая цели»

В забеге сможет принять участие любой желающий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

7 августа 2022 года в Самаре на 2-й очереди набережной Волги возле ЦСК ВВС пройдет семейный праздник, приуроченный ко Дню железнодорожника. Время его проведения с 9:00 до 14:00.

В рамках мероприятия будет проведен благотворительный забег «Достигая цели». Он затронет несколько дистанций - на 1520, 5000 и 10000 метров. Регистрация на участие в нем доступна на сайте Russiarunning.com.

Средства, которые будут собраны от участия в забеге, направят в местную общественную организацию «Самарский областной родительский комитет «Доверие».

В целом гостей ждет много интересного: пенная пушка, танцевальная музыка, диджеи, Go-Go, море конкурсов и подарков, интерактивные площадки и не только. Также будет работать фуд-зона с арбузами, попкорном и другими вкусными угощениями.

Также все желающие смогут выиграть крутой VR-шлем. Для этого нужно с 25 июля по 5 августа в 8:00, 10:00, 12:00 и 19:15 дозвониться в эфир Радио Рекорд Самара и оставить свою заявку. Куйбышевская железная дорога приглашает на праздник всех желающих.