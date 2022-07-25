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Общество25 июля 2022 5:00

В Самаре директор управляющей компании расскажет, что такое текущий ремонт

Глава УК «Коммунресурс» в прямом эфире ответит на вопросы жителей города
Геннадий ВЕТРОВ
Программа пройдет в прямом эфире

Программа пройдет в прямом эфире

Фото: Из личного архива

25 июля в 12:03 гостем прямого эфира радио «КП-Самара», 98,2 ФМ станет директор Управляющей компании «Коммунресурс» Валентин Пугачев. В прямом эфире он объяснит горожанам, что такое текущей ремонт.

Будет затронуты интересные темы. Глава УК расскажет, как формируется бюджет текущего ремонта, как рассчитывается минимальный взнос в его фонд, какие виды работ предлагаются, обнуляются ли накопленные суммы и многое другое.

Задать вопрос гостю сможет каждый желающий. Начало программы - в 12:03 по самарскому времени.