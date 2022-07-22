В Самарской области Карту болельщика получили более 4 тысяч человек

Любителям спорта стоит поторопиться - первый домашний матч сезона состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» уже 31 июля. Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Жители Самарской области активно приступили к оформлению Карты болельщика. Процесс стартовал 4 июля, и за это время за получением сервиса обратилось более пяти тысяч человек. 4 220 болельщиков уже обзавелись картой, еще 1 705 жителей прошли предварительную проверку анкеты и фотографии.

Напомним, Карта болельщика необходима для покупки билетов на матчи. Сервис позволяет обеспечить безопасность на стадионах во время проведения спортивных мероприятий.

Карта болельщика выпускается в электронном виде, оформить ее довольно просто. Для этого нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, загрузить портретное фото и подтвердить свою личность. Сделать это можно во всех 678 окнах 56 офисов МФЦ губернии. После этого карта будет храниться в личном кабинете на Госуслугах.

Отметим, что любителям футбола стоит побыстрее оформить карту - уже 31 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится первый домашний матч сезона. «Крылья Советов» встретятся с московским «Торпедо».

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