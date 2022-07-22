В Самаре с 26 по 28 июля 2022 года отключат холодную воду в трех районах

Подачу ХВС приостановят в связи с работами на сетях водоснабжения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе жителям областной столицы придется потерпеть небольшие неудобства. На нескольких улицах города отключат холодное водоснабжение. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

- Отключения связаны с работами на сетях водоснабжения. Они будут вестись в трех районах города, - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

26 июля с 9:30 до 11:30 специалисты будут работать на улице Ново-Вокзальной, 155Б и на улице Советской Армии, 127. Полного отключения ХВС не будет, но давление воды понизится. Зато дома по адресам Ташкентский переулок, 39 и улица Енисейская 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 в этот день останутся без холодного водоснабжения. Правда, ненадолго - с 10:00 до 12:30.

27 июля отключения запланированы на проспекте Карла Маркса, 382, 378 (с 9:00 до 16:00) и по улицам Ташкентская, 135-153 и Стара-Загора, 220-224, 228-323 (с 10:00 до 13:00).

А в следующий четверг, 28 июля, ХВС отключат по адресам: Южный проезд, 224, 226, улица Бобруйская, 93а, 95, а также частично по улице Советской Армии до Можайского переулка, по улице Стандартной от Советской Армии до Измайловского переулка, а также в Измайловском переулке, 10, 14а, 16а. Холодной воды не будет с 9:00 до 21:00.