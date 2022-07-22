Самарцы смогут следить за капремонтом школ в режиме онлайн

В ближайшие несколько лет в регионе приведут в порядок 22 школы

Жители Самарской области смогут следить за капитальным ремонтом школ в режиме онлайн. Теперь все новости, фото- и видеорепортажи о том, как продвигаются работы, будут размещать на едином ресурсе. Специальный информационный проект запустили «Единая Россия» и «Московский комсомолец».

В Самарской области в ближайшие годы планируется отремонтировать 22 школы. Они расположены в Тольятти, Новокуйбышевске и Октябрьске, а также в Алексеевском, Кинель-Черкасском, Елховском, Похвистневском, Кинельском, Приволжском, Камышлинском, Красноярском, Сергиевском и Пестравском районах. Обновление 19 образовательных заведений завершат раньше намеченных сроков.

— Общая стоимость программы капремонта школ до 2026 года составит около 2,5 млрд рублей: 64% — из федерального казны, оставшаяся часть — из областной. Благоустройство пришкольных территорий проведут за счет муниципальных бюджетов, — рассказала председатель общественного совета партпроекта «Новая школа» в Самарской области, председатель регионального родительского собрания Елена Климова.

Отметим, что с помощью созданного ресурса жители губернии также смогут оставить свое мнение о ходе капитального ремонта, а дети — представить свое видение школы, в которой хотели бы учиться (вкладка «Моя идеальная школа»).