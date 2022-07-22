Стало известно, за что сельчанин убил своего друга арматурой в Самарской области

Подозреваемого на два месяца отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности трагедии, произошедшей в Богатовском районе в начале недели. 18 июля в селе Виловатое был найден изрезанный труп мужчины. Тело обнаружили утром в одном из домов, а затем правоохранители вышли на предполагаемого убийцу. Выяснилось, что тот уже был судим.

Задержанный сельчанин признался, что пил с убитым алкоголь, а после они поссорились. Подозреваемый, уже успевший уехать от приятеля, вновь вернулся к нему домой, где и совершил жестокую расправу. Как сообщали в региональном СУ СК, он несколько раз ударил потерпевшего арматурой и колюще-режущим предметом. Удары наносил по голове и в область конечностей, а после покинул место преступления.

В пятницу, 22 июля, в прокуратуре Богатовского района раскрыли мотивы убийства. Оказалось, что поводом для преступления послужила ревность - подозреваемый предполагал, что убитый состоял в определенных взаимоотношениях с близкой ему женщиной.

На днях суд избрал задержанному меру пресечения - он на два месяца отправлен под стражу. Решение суда пока в законную силу не вступило.

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