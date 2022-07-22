В Самаре детская музыкальная школа №4 пополнилась новыми инструментами

В общей сложности в школу поступило 18 инструментов. Фото: администрация Самары

В самарской детской музыкальной школе №4 обновили материально-техническую базу. В рамках нацпроекта «Культура» в учреждение завезли оборудование, учебные материалы и новые инструменты. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

В числе поступивших инструментов - 4 новые скрипки, 3 виолончели, 2 саксофона, 2 кларнета, 3 флейты. В фортепианных классах появились новые пианино российской фабрики «Михаил Глинка». Изменился и концертный зал - здесь установили новые кресла. А учебно-методический фонд пополнился новыми учебниками по сольфеджио и музыкальной литературе.

В общей сложности в 2022 году власти планируют оснастить 10 детских музыкальных школ и школ искусств Самары. В планах - приобрести 4 рояля, 27 пианино, 14 струнных инструментов, 33 народных инструмента и 27 духовых. Отмечается, что обновление материально-технической базы обойдется более, чем в 75 млн. рублей.