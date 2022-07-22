Власти проверят компанию-перевозчика из-за ДТП с пассажирским автобусом под Сызранью

Автобус перевернулся на 880-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Фото: администрация Сызрани

В Самарской области продолжаются разбирательства вокруг ДТП, произошедшего под Сызранью днем 22 июля 2022 года. На 880-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» перевернулся пассажирский автобус.

В салоне в момент аварии находилось 15 человек. Известно, что они ехали из Сызрани в село Рамено, однако в районе поселка Взгорье автобус выехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе подросток. Их доставили в больницу.

Теперь местные власти намерены разобраться в произошедшей ситуации. В частности, администрация Сызрани проверит компанию-перевозчика. Информацию сообщил глава города Анатолий Лукиенко.

- Поручил отделу транспорта проверить состояние подвижного состава перевозчика «Тандем-авто», на маршруте которого произошла авария. Данный маршрут не относится к внутримуниципальным, но им пользуются жители Сызрани. Перевозчик обслуживает еще два городских маршрута - №3 и №31, - отметил Анатолий Лукиенко.

Причина аварии в настоящий момент неизвестна. Все обстоятельства устанавливаются.

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