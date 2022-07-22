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Общество22 июля 2022 15:43

Самарского предпринимателя будут судить за хищение средств при реализации нацпроекта

Обвиняемый похитил более 1,8 млн. рублей во время благоустройства сквера
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении одного из предпринимателей. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самары.

Незаконную деятельность предприниматель вел в Волжском районе. Согласно материалам дела, он заключил с МБУ «УГЖКХ» контракт, в рамках которого должен был заняться благоустройством сквера в селе Черноречье. Работы были предусмотрены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Однако он обманул заказчика и незаконно получил денежные средства.

- По версии следствия, он предоставил заказчику недостоверные сведения о результатах выполненных работ, предусмотренных контрактом, на основании которых были перечислены денежные средства, - отмечают в прокуратуре Самары.

В общей сложности предприниматель похитил более 1,8 млн. рублей из бюджета регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также из казны администрации Волжского района. В настоящий момент у него арестовали имущество на сумму более 3 млн. рублей. Самому обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.