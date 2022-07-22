Самарского предпринимателя будут судить за хищение средств при реализации нацпроекта

Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении одного из предпринимателей. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самары.

Незаконную деятельность предприниматель вел в Волжском районе. Согласно материалам дела, он заключил с МБУ «УГЖКХ» контракт, в рамках которого должен был заняться благоустройством сквера в селе Черноречье. Работы были предусмотрены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Однако он обманул заказчика и незаконно получил денежные средства.

- По версии следствия, он предоставил заказчику недостоверные сведения о результатах выполненных работ, предусмотренных контрактом, на основании которых были перечислены денежные средства, - отмечают в прокуратуре Самары.

В общей сложности предприниматель похитил более 1,8 млн. рублей из бюджета регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также из казны администрации Волжского района. В настоящий момент у него арестовали имущество на сумму более 3 млн. рублей. Самому обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.