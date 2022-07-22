Стало известно, почему участковый смертельно ранил условно осужденного в Тольятти

После трагедии в региональном СУ СК возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжаются разбирательства в деле об убийстве условно осужденного из Тольятти. Трагедия произошла в Автограде 21 июля 2022 года. Источники сообщали, что к мужчине с плановой проверкой пришли участковый и инспектор регионального филиала УФСИН. Однако потерпевший был в нетрезвом состоянии, проявлял агрессию. Завязалась потасовка, которая закончилось смертью условно-осужденного. В региональном СУ СК сообщили новые подробности громкой истории.

По данным следственного комитета, условно осужденный начал вести себя агрессивно, едва заметив проверяющих. На их глазах он стал избивать свою сожительницу и ребенка. Попытки успокоить дебошира оказались тщетными, а после он вовсе напал на инспектора УФСИН - как оказалось, женщину, - и участкового.

- Поднадзорный, применяя насилие, завладел табельным оружием участкового. Он привел его в боевую готовность и направил на сотрудника правоохранительного органа. Участковый пресек его действия, применив табельное оружие, в результате чего мужчина получил ранение, от которого скончался, - рассказали в СУ СК по региону.

В настоящий момент в отношении условно осужденного возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Расследование продолжается.

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