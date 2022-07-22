Стало известно, кто построит дома для обманутых дольщиков на ул. Вольской в Самаре

На застройку участка претендовали четыре компании, все были допущены к участию в конкурсе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти выбрали застройщика, который займется строительством домов для обманутых дольщиков на улице Вольской, 40 в Самаре. На застройку участка претендовали ООО «Строительно-монтажная производственная фирма «ЭЛРИ», ООО «Донстрой», ООО «СЗ «Сервисно-строительная компания» и ООО «Строй Центр». 21 июля 2022 года стало известно, что площадку получит ООО «Донстрой». Информация появилась на сайте областного правительства.

- Рекомендовать администрации Самары предоставить ООО «Донстрой» в аренду без проведения торгов земельные участки площадью 14 988 и 17 955 квадратных метров на улице Вольской для строительства многоквартирных домов, - следует из документации.

Напомним, застройщик должен заключить новые договора с обманутыми дольщиками и подписать акты приема-передачи жилых помещений. Всего им предоставят 4408,9 кв. м. жилья. Права на квадратные метры обманутые дольщики должны получить не позднее 31 декабря 2023 года, либо не позднее двух лет с момента заключения инвестиционного соглашения.