Певец Драгни выступит на форуме «iВолга-2022» в Самарской области

Концерт исполнителя состоится 23 июля. Фото: vk.com/dragni_music

В Самарской области продолжается десятый, юбилейный Молодежный форум «iВолга-2022». Второй день на Мастрюковских озерах самая инициативная и креативная молодежь со всей России и из ЛНР делится своими знаниями, получает новые и участвует в масштабной программе.

Сюрпризы начались еще в день открытия форума. На торжественном мероприятии выступил певец и блогер Ваня Дмитриенко, чем несказанно порадовал поклонников. А теперь участников iВолги ждет концерт еще одного известного исполнителя - Драгни. По данным региональных властей, в свое время артист также являлся участником форума.

Выступление Драгни станет главным событием субботы, 23 июля. Концерт назначен на 23:00, после чего участников ждут караоке и дискотека.