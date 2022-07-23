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Общество23 июля 2022 5:41

В Самарской области в выходные 23-24 июля обещают дождь и грозы

Впрочем, осадки будут по мнению синоптиков кратковременными
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
И жарко, и возможен дождь

И жарко, и возможен дождь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предстоящие выходные 23 - 24 июля 2022 года будут достаточно теплыми, но не сухими. Синоптики отмечают, что на территории региона возможны кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха будет достигать 30 градусов, а несильный ветер подует с северо-востока, принося небольшую прохладу.

По данным прогноза погоды на сервисе Яндекса, в субботу небольшой дождь будет идти местами по области с утра до вечера. В воскресенье воздух прогреется даже до +31 градуса, также весь день возможны кратковременные дожди.

25 июля, в понедельник синоптики того же сервиса обещают ливни в течение дня. А вот уже со вторника будет ясная погода с переменной облачностью.

Стоит отметить, что кратковременные дожди, естественно, могут идти только над территорией отдельных районов Самарской области, а не повсеместно.