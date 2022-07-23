Глава Самары разрешила с отклонениями построить две высотки около ТЦ «Гудок»

Вот тут и хотят построить высотку Фото: Ольга НОВИКОВА

Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление, разрешающее строительство двух высоток около ТЦ «Гудок». Обсуждение вопроса длилось довольно долго. Застройщик СЗ ССК-Юг долго вел переговоры с жильцами, которые просили в частности ограничить высоту новых домов. Две многоэтажки хотят воткнуть прямо рядом с четырехэтажными сталинками. Жители этих домов обращались за помощью к Александру Хинштейну, после чего диалог начал налаживаться.

Мэрия согласовала строительство высоток с отклонениями от предельных параметров. Так, количество парковочных мест составит 0,5 на квартиру. Это один из пунктов претензий жителей соседних домов, они опасаются, что их дворы просто забьют машинами обитатели высоток. Нынешнее решение - это компромисс, ранее застройщик вообще собирался делать 0 парковочных мест на квартиру, предлагая размещать машины на стоянке торгового центра.

Застройщиком проекта выступает компания, аффилированная Виктору Суркову, владельцу ТЦ «Гудок». Его ожидания от реализации проекта можно понять: появление жилого комплекса в непосредственной близости от ТЦ позволит увеличить проходимость и оживить торговлю. На публичных слушаниях проект поддержали жители города.