Из Самары в Снежное прибыл гуманитарный конвой

В Снежное прибыл гуманитарный груз

Из Самарской области в город Снежное Донецкой области прибыл гуманитарный конвой. На Донбасс доставили еще сорок тонн необходимых вещей, инструмента и шесть единиц автотехники. Передали гуманитарный груз жителям Донбасса глава региона, секретарь самарского реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров, депутаты «Единой России» в Госдуме Владимир Гутенев и Андрей Трифонов. По инициативе губернатора эта помощь адресная, конкретно для Снежного, над которым регион взял шефство.

В грузовиках на Донбасс прибыли более 18 тонн продуктов, 1,5 тонны питьевой воды, бытовая химия, строительные инструменты и приборы для медиков. Также Снежное получил оргтехнику для социальных учреждений.

Крое грузовых машин с вещам первой необходимости, на Донбасс прибыла и строительная и дорожная техника, автокран и междугородние автобусы. Сбором и формированием автоколонны занималось самарское отделение "Единой России". Соглашение о сотрудничестве со Снежным регион заключил в мае. Самарская область помогает городу восстанавливать экономику и развивать социальную сферу.