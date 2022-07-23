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Общество23 июля 2022 6:26

В Самаре капитально отремонтируют губернскую тюрьму

Сейчас в здании находится корпус самарского медуниверситета
Анастасия МЫШКИНА
Речь идет об этом здании

Речь идет об этом здании

В Самаре ищут подрядчика для капитального ремонта здания бывшей губернской тюрьмы на ул. Арцыбушевской. Это здание, построенное в 1902 году, подлежит охране как объект культурного наследия. Сейчас здесь нужен ремонт. Подрядчика через сайт торгов ищет Самарский медуниверситет. Начальная цена контракта - чуть больше 4,1 млн рублей.

Согласнотехзаданию, ремонт должны провести и в корпусе университета. и в гараже. Напомним, что проект здания разработал архитектор Томишко, автор знаменитых "Крестов" в Питере.

До революции в этом здании сидели Инесса Арманд, большевики Шверник, Красин, Куйбышев. После революции немного времени здесь провел тогдашний губернатор Голицын. Под общежитие вузов его отдали в 1932 году.