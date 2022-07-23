В Сызрани директор офиса сотовой связи набрал на клиентов кредитов на 195 тысяч рублей

За свои проступки мужчина ответит по закону

В Сызрани директор офиса оператора сотовой связи набрал на клиентов кредитов на 195 тысяч рублей. Сами люди были не в курсе такого развития событий. Мужчина выбрал очень простой метод обмана и отъема денег у населения: когда клиенты приходили в салон за любой услугой, он копировал данные из их документов. Затем он, пользуясь служебным положением, оформлял на них кредитные карты, забирал их себе и пользовался деньгами в свое удовольствие.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, мужчина, чтобы его преступление не заметили сразу, вносил на счет каждой карты немного денег, чтобы хватило на небольшое время для оплаты кредита.

В итоге с января по сентябрь 2021 года он оформил 8 кредитных карт, на каждой сумма была от 10 до 79 тысяч рублей. В целом он взял кредитов на сумму 195 тысяч рублей. Но утаить шило в мешке не получилось и все стало известно полиции. Сейчас проведено предварительное следствие, возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство. Все документы переданы в сызранский суд для дальнейших разбирательств и вынесения приговора.