Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2022 7:06

В Сызрани директор офиса сотовой связи набрал на клиентов кредитов на 195 тысяч рублей

Мошенник теперь предстанет перед судом
Анастасия МЫШКИНА
За свои проступки мужчина ответит по закону

За свои проступки мужчина ответит по закону

В Сызрани директор офиса оператора сотовой связи набрал на клиентов кредитов на 195 тысяч рублей. Сами люди были не в курсе такого развития событий. Мужчина выбрал очень простой метод обмана и отъема денег у населения: когда клиенты приходили в салон за любой услугой, он копировал данные из их документов. Затем он, пользуясь служебным положением, оформлял на них кредитные карты, забирал их себе и пользовался деньгами в свое удовольствие.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, мужчина, чтобы его преступление не заметили сразу, вносил на счет каждой карты немного денег, чтобы хватило на небольшое время для оплаты кредита.

В итоге с января по сентябрь 2021 года он оформил 8 кредитных карт, на каждой сумма была от 10 до 79 тысяч рублей. В целом он взял кредитов на сумму 195 тысяч рублей. Но утаить шило в мешке не получилось и все стало известно полиции. Сейчас проведено предварительное следствие, возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство. Все документы переданы в сызранский суд для дальнейших разбирательств и вынесения приговора.