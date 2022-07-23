Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2022 8:01

В Алексеевском районе водитель грузовика сбил велосипедистку

Мужчина выскочил на встречную полосу
Анастасия МЫШКИНА
Автомобиль выскочил на встречку

Автомобиль выскочил на встречку

В Самарской области аварией закончилась встреча на дороге в Алексеевском районе грузовика ВИС 23450-30 и велосипедистки. 21-летний автомобилист ехал по трассе и на автодороге Алексеевка - Шариповка выскочил на встречную полосу движения. Двойной сплошной здесь не было, но маневр был непредсказуемым.

Этого совсем не ожидала велосипедистка, которая ехала по обочине по противоположной стороне. В результате, как сообщат в ГУ МВД РФ по Самарской области, грузовой автомобиль наехал на женщину.

56-летней пострадавшей понадобилась помощь медиков, женщину отправили в больницу. А в степени вины водителя еще разберутся полицейские.