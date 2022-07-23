В Алексеевском районе водитель грузовика сбил велосипедистку

Автомобиль выскочил на встречку

В Самарской области аварией закончилась встреча на дороге в Алексеевском районе грузовика ВИС 23450-30 и велосипедистки. 21-летний автомобилист ехал по трассе и на автодороге Алексеевка - Шариповка выскочил на встречную полосу движения. Двойной сплошной здесь не было, но маневр был непредсказуемым.

Этого совсем не ожидала велосипедистка, которая ехала по обочине по противоположной стороне. В результате, как сообщат в ГУ МВД РФ по Самарской области, грузовой автомобиль наехал на женщину.

56-летней пострадавшей понадобилась помощь медиков, женщину отправили в больницу. А в степени вины водителя еще разберутся полицейские.