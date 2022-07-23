В Самаре орден мужества вручили матери погибшего на Донбассе солдата

Матери погибшего солдата вручили орден мужества

В Самаре родным погибшего в специальной операции на Донбассе солдата из Кошкинского района Дениса Мадюкова вручили орден мужества. Соболезнования матери и другим родственникам мужчины выразили депутат Государственной думы Виктор Казаков и глава Кошкинского района Юрий Горяинов.

- Четыре человека из нашего района погибло в ходе спецоперации. Мы скорбим вместе с родными об этой утрате и гордимся его героизмом и верностью служению Родине, - отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Горяинов.

Виктор Казаков в свою очередь отметил, насколько значимую награду сегодня получила мать солдата и поблагодарил ее за воспитание сына-героя. А председатель общества ветеранов Григорий Шабалов подчеркнул, что сегодня важно делать все, чтобы никогда не был забыт подвиг таких ребят как Денис.

Напомним, прощание с ним прошло в конце мая в родном селе. Денис Мадюков погиб, исполняя свой воинский долг при проведении специальной операции и награжден орденом Мужества посмертно Указом Президента Российской Федерации.