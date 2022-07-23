В Тольятти в лесу нашли домик хоббита в дереве

Норка хоббита в дереве в Тольятти

В Тольятти жители нашли в лесу удивительный домик хоббита. Маленькая дверца появилась в большом дереве, прямо под корнями. Жители оценили красивое местечко и назвали его сказочным. Как отметили комментаторы, домик находится прямо в лесу Автозаводского района, напротив ТЦ "Елка".

- Заходите где Ёлки и идёте прямо по асфальту, потом по пескам, первый поворот направо и метров через 50 слева будет это дерево, - рассказали жители, как найти столь неземную красоту.

При этом комментаторы особенно попросили беречь столь милое местечко, и не заниматься вандализмом. Так, выяснилось, что дверку домика уже ломали, также тут постоянно играют с огнем.

Автором фотографии с подсветкой стал фотограф Ярослав Гуров, он порадовался положительной оценке снимка. А горожане поблагодарили его за творческий подход - на фото кажется, что в домике реально кто-то живет.