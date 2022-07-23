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Общество23 июля 2022 12:07

В Сызрани подростки разрисовали электричку ради селфи и попались

На родителей школьников составили административные протоколы
Анастасия МЫШКИНА
Электричка пострадала

Электричка пострадала

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сызрани двое подростков разрисовали ради шутки и возможности селфи два вагона электропоезда. Состав предназначался для следования по маршруту Самара-Сызрань. 15-летних школьников, сотворивших такое, разыскали сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Выяснилось, что подростки решили разрисовать стену вагонов, чтобы сделать фото на их фоне. На дело они пошли не одни, а прихватив с собой еще двух друзей 15 и 16 лет, из Самары.

Поезд, который решили разукрасить парни, в тот момент простаивал. Сейчас правоохранители проверили с подростками и их родителями профилактическую беседу. Также в отношении взрослых составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.