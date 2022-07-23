Самарские прокуроры прикрыли сайты, где торговали вкусной санкционкой

Фрукты и сыры оказались санкциоными

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры добились запрета шести сайтов, на которых были размещены объявления о продаже санкционных сыров , лосося, фруктов. Все эти продукты были из Евросоюза, они запрещены к ввозу.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры, распространение такой информации запрещено. Поэтому прокурор отправил акт реагирования в Железнодорожный суд. Судья рассмотрел обращение и полностью удовлетворил требования прокурора.

Теперь сайты запрещены и закрыты для посещения. Доступ к информации заблокирован. Сообщается, что всего в 2022 году уже заблокировано 18 сайтов.