Дмитрий Азаров передал самарским военным на Донбассе письма из дома

Губернатор встретился с военными

Губернатор Дмитрий Азаров в рабочей поездке на Донбасс встретился с военнослужащими из Самарской области, которые сейчас находятся там, защищая мир. Бойцам, ежедневно рискующих жизнью, он передал тёплые пожелания от земляков, письма от родных и открытки, подписанные жителями региона. Также он передал им подарки, которые точно помогут в их непростой службе на благо Родины.

- Благодарны всем вам - защитникам Отечества, потому что здесь Вами защищается весь русский мир, здесь защищается мирное небо над нашей страной, а значит, и над Самарской областью, - обратился губернатор к бойцам.

Дмитрий Азаров отправился в рабочую поездку в город Снежное. С этим населённым пунктом у Самары заключено соглашение о сотрудничестве. Губернатор встретится с самарскими добровольцами, которые трудятся там и помогают восстанавливать мирную жизнь в городе. Также глава региона провёл совещания по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону и учебному году. И выразил надежду что "лето братства" и совместная работа приведут к позитивным переменам для всего населения братского города.