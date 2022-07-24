Скоростной «Валдай» сел на мель у берегов Самары

Транспорт оказался в нескольких метрах от берега. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 22 июля, на Волге произошел небольшой инцидент с участием речного пассажирского транспорта. Скоростной «Валдай», прибывший в Самару в июне 2022 года, оказался на мели. Информацию сообщили очевидцы и поделились кадрами с места происшествия.

На видео видно, что речной транспорт находится в нескольких метрах от пляжа. «Валдай» уткнулся в берег боком, после чего его отбуксировали. Очевидцы сообщают, что таким способом была проведена отработка экстренной ситуации.

- Наверное, отработка входит в условия сдачи. Ведь в рейс «Валдай» никто еще не запускал. И ничего у него внешне не было сломано. На берег он не выходил, просто чуть-чуть не рассчитал и засел. Конечно, матросы его вручную не осилили столкнуть, - сообщают свидетели инцидента.

Напомним, «Валдаи» приехали в Самару летом 2022 года. Они будут предназначены для пассажирских перевозок и речных прогулок по Волге. Планируется, что в навигацию 2022 года они перевезут около 40 тысяч человек.