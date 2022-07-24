Власти рассказали, как скоростной «Валдай» оказался «на мели» у берегов Самары

Транспорт успешно прошел технические испытания и готов к первому рейсу. Фото: предоставлено министерством туризма Самарской области

На днях в Самаре появилась информация о том, что «Валдай» сел на мель у городских берегов. Некоторые предполагали, что в судне были обнаружены неисправности. Тем временем очевидцы утверждали, что транспорт просто отрабатывал экстренную ситуацию. Ответ на этот вопрос дали в региональном правительстве.

По информации властей, «Валдай» на мель не садился. Все дело в технических испытаниях, которые транспорт проходил накануне запуска. В том числе, экипаж отрабатывает действия в случае нештатных ситуаций.

- Совсем недавно проходили необходимые учения. Они были связаны с отработкой ситуации, если судно садится на мель. Это является важным этапом в тестировании поездок на скоростных судах типа «Валдай». В субботу мы совершили контрольную тестовую отправку на судне перед запуском регулярных рейсов, - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Скоростное судно «Валдай» под названием «Илья Репин» отправится в первый регулярный рейс 28 июля. Транспорт будет перевозить пассажиров из Самары до Ширяево и обратно. Время в пути составит 40 минут.