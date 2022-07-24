Власти Самары заплатят 35 млн рублей за отлов бездомных собак

После отлова собак будет осматривать ветеринарный врач, они проведут в приюте около 20 дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары ищет подрядчика, который займется отловом бездомных собак на территории города. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, перед победителем аукциона будет стоять целый ряд задач. После отлова животное должен будет осмотреть ветеринарный врач. Собаку избавят от паразитов, поставят на учет, кастрируют или стерилизуют. Собаки проведут в приюте около 20 дней, после чего их вернут в место обитания. Процесс отлова и выпуска необходимо снимать на видео. В случае, если помочь собаке уже невозможно, животное ждет эвтаназия.

Стоимость контракта оценили в 35 012 213,51 рублей. Итоги аукциона будут известны после 1 августа.