Власти изымут около 20 домов и земельных участков для строительства метро в Самаре

Станцию построят к 2024 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти региона опубликовали список домов, которые будут изъяты в связи со строительством новой станции метро «Театральная». Она разместится в границах улиц Красноармейской и Галактионовской. Подготовка к строительству уже началась, однако прежде властям необходимо изъять несколько зданий.

В список попали дома на улице Галактионовской, 94, 97, 98, 100, 109, 103, 109, 111, 113, 117, 119, 143/26, 147-149. Власти также изымут здания по улице Самарской, 143-245, 182-184,186, 201-203, 215, 218, 223, 225, 227, 231, 238, 240, 244, 247-249, 269, а также дом на улице Ярмарочная, 17. Помимо самих помещений, под изъятие попали участки под ними.

Напомним, строительство станции завершится в 2024 году. Объект позволит связать Безымянку с историческим центром города.