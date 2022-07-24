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Общество24 июля 2022 10:17

Власти изымут около 20 домов и земельных участков для строительства метро в Самаре

Новая станция появится в историческом центре города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Станцию построят к 2024 году.

Станцию построят к 2024 году.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти региона опубликовали список домов, которые будут изъяты в связи со строительством новой станции метро «Театральная». Она разместится в границах улиц Красноармейской и Галактионовской. Подготовка к строительству уже началась, однако прежде властям необходимо изъять несколько зданий.

В список попали дома на улице Галактионовской, 94, 97, 98, 100, 109, 103, 109, 111, 113, 117, 119, 143/26, 147-149. Власти также изымут здания по улице Самарской, 143-245, 182-184,186, 201-203, 215, 218, 223, 225, 227, 231, 238, 240, 244, 247-249, 269, а также дом на улице Ярмарочная, 17. Помимо самих помещений, под изъятие попали участки под ними.

Напомним, строительство станции завершится в 2024 году. Объект позволит связать Безымянку с историческим центром города.