Хищные птицы атаковали Волгу в июле 2022 года в Самарской области

Стаю заметили районе Саратовского водохранилища. Фото: скриншот с видео

Жителей Самарской области в конце июля 2022 года удивил слет бакланов и чаек на волжскими волнами. Птицы буквально атаковали Волгу, нависнув над рекой большими стаями.

Очевидцы поделились видео, на котором видно несчетное количество чаек и бакланов. Необычную картину запечатлели в районе Саратовского водохранилища. Самарцы опасаются, что птицы нанесут серьезный урон экологии. Они отмечают, что прожорливые бакланьи стаи съедают большое количество рыбы. Кроме того, от них гибнет растительность.

«КП-Самара» узнала, как часто чайки и бакланы собираются в большие стаи и как долго гости пробудут в Самарской области.

- Для этих рыбоядных птиц (чаек и бакланов) крупные стаи - нормальное явление. Особенно в это время, когда подрастают птенцы и встают на крыло. Скоро (через 2 - 2,5 месяца) они улетят на юг. Масштаб стаи мне неизвестен, но большие скопления свойственны этим видам птиц, - рассказал «Комсомолке» главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Таким образом, самарцам придется любоваться необычным нашествием как минимум до осени.