В Самаре мужчина ударил и ограбил женщину, чтобы купить алкоголь

Предстоящие пару лет негодяй проведет в колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

58-летняя самарчанка стала жертвой особо агрессивного грабителя. Мужчина не только ограбил пострадавшую, но и ударил ее по лицу. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел на проспекте Металлургов рано утром. Примерно в шесть часов женщина шла на остановку, но внезапно почувствовала, что кто-то схватил ее сумку. Она обернулась и увидела мужчину, а тот в ответ ударил ее по лицу. От сильной боли самарчанка упала. Грабитель быстро схватил сумку пострадавшей и убежал. По просьбе женщины прохожие вызвали полицейских.

Найти грабителя удалось благодаря покупке, которую он совершил с помощью банковской карты пострадавшей. Мужчина отправился по магазинам через полчаса после ограбления и потратил 712,90 рублей. С помощью фоторобота, по которому неизвестного узнала продавщица, личность нападавшего была установлена. Им оказался ранее судимый 39-летний самарец. Мужчина признался, что ему очень нужны были деньги на спиртное. Он купил алкоголь, а после выкинул сумку с картой и телефоном в мусорку. Найти их так и не удалось.

Сам грабитель теперь отправится в исправительную колонию строгого режима, где проведет два года и шесть месяцев. Он также должен будет выплатить самарчанке компенсацию в размере 33 600 рублей.