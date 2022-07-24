Женщина утонула на пляже Куйбышевского района в Самаре

Трагедия случилась на пляже, расположенном неподалеку от улицы Таганской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагическая история произошла в воскресенье, 24 июля, на окраине Самары. В поселке Кирзавод утонула женщина. Информацию о ЧП «Комсомолке» сообщил собственный источник.

Согласно предоставленным сведениям, в момент трагедии женщина находилась на пляже Куйбышевского района, в районе улицы Таганской. Вместе с ней был ее 24-летний сын. Именно он позвонил в службу спасения и сообщил страшную весть - мать утонула прямо у него на глазах. Обстоятельства гибели женщины в данный момент остаются неизвестными.

Отметим, что это уже второе ЧП, произошедшее на самарских водоемах в эти выходные. Ночью 23 июля на старой набережной 1 очереди, в районе спуска ул. Льва Толстого утонул 38-летний мужчина. Его тело удалось найти только спустя два часа.